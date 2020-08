« Jouer la guerre – Histoire du wargame » – 3 questions à Antoine Bourguilleau

Édito Le point de vue de Pascal Boniface

Historien, journaliste et traducteur, Antoine Bourguilleau est spécialiste d’histoire militaire

et enseigne l’histoire et la pratique des wargames à IEGP de Paris-1

.

Il répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la parution de son ouvrage

Jouer la guerre – Histoire du wargame

, aux éditions

Passés composés

.

Comment a été inventé le

Kriegsspiel

et que signifie-t-

il

?

Le

Kriegsspiel

est un mot allemand qui signifie littéralement le « jeu de la guerre ». Il nait et se développe à la fin du XVIII

e

siècle, en Allemagne, à partir du jeu d’échecs, qui est « modernisé » : l’échiquier ne compte plus 64 cases mais des centaines voire des milliers

;

au lieu de représenter un terrain plat, certaines cases peuvent représenter des for

ê

ts, des collines, des villages, des routes ou des rivières, et les pièces sont plus nombreuses et représentent les troupes

de

l’époque : artillerie, fusiliers, grenadiers, dragons ou hussards, avec leurs caractéristiques propres. On introduit également une part de hasard : la prise d’une pièce ennemie n’est plus automatique

,

mais conditionnée au jet d’un dé, modifié par le type des troupes qui combattent et le terrain. Ce qui est au départ un délassement devient un jeu perfectionné, qui abandonne les cases pour

l

es cartes d’état-major, avec des arbitres et des paravents

en travers de la table

, pour simuler le brouillard de la guerre : on ne voit que les troupes que l’on peut réellement voir. Cette version du Kriegsspiel, qui apparaît au premier tiers du XIX

e

siècle, répond à un besoin : à une période où les armées se professionnalisent, les seuls qui n’ont pas vraiment l’occasion de s’entraîner à faire la guerre, ce sont précisément ceux qui doivent la diriger ! En 1824, le Kriegsspiel de Reisswitz est présenté à l’état-major prussien. Son chef, le général

von

Müffling

, au départ sceptique, est enthousiasmé par la partie qui se déroule sous ses yeux. « Ce n’est pas un jeu ! C’est un entraînement à la guerre ! » s’exclame-t-il. Le jeu est

aussitôt

adopté par l’armée prussienne. Faut-il y voir le secret des victoires éclatante de la guerre austro-prussienne de 1866 et franco-allemande de 1870 ?

Certains le pensent – de manière à mon sens exagérée. Mais il est un fa

i

t que cette curiosité prussienne est bientôt adoptée par d’autres armées et marines dans le dernier tiers du XIX

e

siècle.

Quelle différence avec le

wargame

?

Le terme de

wargame

n’est que la

traduction du terme allemand

Kriegsspiel

, mais il n’est pas que cela. Pour le grand public, c’est la dénomination générale des jeux de guerre commerciaux.

Ces jeux se développent à partir du début du XX

e

siècle, notamment sous l’impulsion de l’écrivain H.G. Wells, auteur de

L

a Guerre des Mondes

et qui rédige, en 1913, une des premières règles grand public, qui propose de jouer à la guerre avec des figurines métalliques, et un canon à ressort pour les tirs. La règle est plus subtile que cette description peut le laisser paraître et donne naissance à une ribambelles d’autres jeux du même genre, avec des pions ou des figurines. Si le

wargame

commercial, en boite, a connu son heure de gloire des années 1960 aux années 1980, subissant ensuite de plein fouet la montée en puissance des jeux vidéo, il continue

pourtant de séduire.

Mais le

wargame

, en s’anglicisant, se teinte des apports de la culture anglo-saxonne. Aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, la frontière entre les créateurs de jeux grand public et les jeux pour les militaires est moins hermétique qu’ailleurs

: des auteurs de jeux comme Mark Herman ou Jim

Dunnigan

ont travaillé ou travaillent encore à produire à la fois des jeux pour le grand public et pour les militaires – et parfois, ce sont les mêmes, comme

Firefight

(1976), un jeu traitant du combat tactique entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie. De l’aveu même de l’auteur, la version commerciale était supérieure à la version de l’armée, qui avait par exemple rejeté une règle sur le commandement qui simulait les possibles incompréhensions dans la transmission des ordres au motif que « l’armée américaine n’a pas de problèmes de commandement » !

Le

wargame

enfin

,

et ce dès la fin du XIX

e

siècle, est également naval et simule au plan opérationnel ou tactique les batailles navales de demain. Il est depuis près de 150 ans un outil majeur de la formation délivrée aux officiers de marine américaine qui fréquentent le Naval

War

College

.

L’amiral Nimitz a affirmé que la pratique régulière du

wargame

a été un des atouts majeurs de l’US

Navy

durant la guerre du Pacifique

, qui leur a permis de tout anticiper

ou presque – « à l’exception des kamikazes » dit-il (et de Pearl Harbor, serait-on tenté d’ajouter)

.

En quoi le

wargame

est-il utile pour les décideurs militaires ?

Si le

wargame

est utilisé depuis près de deux siècles par de nombreuses armées, c’est qu’il a fait ses preuves comme outil de planification, de formation et de prospection. S’il ne remplace pas le travail théorique, la réflexion stratégique ou géopolitique, il est un outil supplémentaire à destination du militaire. Il permet pour commencer de familiariser ceux qui jouent avec une des données essentielles de la guerre, ce que Clausewitz appelle la « friction » : tout ce qui est susceptible de gripper le meilleur des plans, comme la météo, un terrain mal reconnu, un équipement inadapté, un piètre moral des troupes – ou une combinaison détonante de tous ces facteurs !

I

l permet également

de s’habituer

aux

problématiques de la prise de décision dans l’incertitude, à prendre en compte l’autre

ou les autres – ces exercices n’ayant évidemment aucun caractère prédictif

,

mais permettant à de s’accoutumer à l’incertitude et aux coups du sort

. Le wargame offre également l’avantage d’être beaucoup moins

coûteux que

des manœuvres –

et de ne pas faire de

morts !

Mais le

wargame

et les jeux de simulation en général ne s’adressent pas qu’aux militaires. De nombreux jeux prennent en compte des données économiques, diplomatiques,

écologiques,

politiques

,

voire les impacts médiatiques des décisions. De nombreuses ONG les utilisent pour former leur personnel et des universités pour former leurs étudiants en les faisant parfois travailler sur des sujets très contemporains comme la crise du nucléaire iranien ou

la guerre en Syrie

. En plaçant des étudiants ou des analystes non dans la posture confortable de celui qui commente

,

mais dans celle plus périlleuse de celui qui décide, les wargames permettent de se poser des questions que l’on ne se poserait pas forcément, ou pas en ces termes et de tenter d’y répondre

– ou tout au moins d’être moins pris au dépourvu si la question se pose pour de bon.