« L’armée romaine, première armée moderne » – 4 questions à Nicolas Richoux

Général en deuxième section du corps des officiers généraux et consultant défense sur LCI, Nicolas Richoux répond aux questions de Pascal Boniface autour de son ouvrage « L’armée romaine, première armée moderne », paru aux éditions Pierre de Taillac.Dans l’Antiquité, les villes contribuaient déjà au maillage territorial. Là étaient hébergés les garnisons militaires et les éléments de police chargés du maintien de l’ordre. On y trouvait les bases logistiques pourvoyeuses d’argent, de moyens et de renforts. C’était généralement là que se situaient les organes du pouvoir local ou national. Elles constituaient des symboles visibles de l’autorité de l’État ou du chef. Elles étaient à la fois foyer culturel et religieux, de même que centre économique et donc lieu de concentration de richesses. Elles constituaient en temps de guerre ou de trouble un refuge pour les biens et les personnes. Elles devaient donc être saisies.Aujourd’hui la ville reste un objectif central des opérations, surtout dans nos civilisations modernes caractérisées par la densité urbaine. Même les facteurs religieux, qui paraissent aujourd’hui moins importants en Occident notamment, peuvent rester des abcès de fixation importants. Aussi, les motifs qui sous-tendent sa saisie restent-ils pérennes, surtout lorsqu’il s’agit d’une capitale. Si elle avait réussi, la prise de Kiev par les forces russes en février/mars 2022, avec la saisie des lieux de pouvoir (palais présidentiel, Parlement, sièges des principaux médias etc.), aurait certainement porté un coup décisif à la résistance ukrainienne. Elle aurait notablement renforcé le prestige de Vladimir Poutine, qui aurait alors été célébré comme réunificateur moderne de la « Russie éternelle » et de l’Orthodoxie.La concentration des efforts, premier des principes de Foch, était déjà connue, même de manière empirique, par les Romains. En 70, lors de la campagne de Judée contre les Juifs révoltés, Titus avait établi avec raison que le centre de gravité de sa campagne devait être impérativement Jérusalem, capitale politique, économique, spirituelle de la Judée et siège des insurgés. Il fit donc converger vers la ville les quatre légions dont il disposait, et attaqua en un point précis (rempart ouest) avec trois d’entre elles. Il emporta la ville, mais il lui fallut quand même 139 jours !En 2022, les Russes, persuadés d’entamer une « promenade militaire » semblable à celle de la conquête de la Crimée en 2014, semblent avoir royalement ignoré ces deux questions centrales du centre de gravité et de la concentration des efforts, pourtant théorisées depuis de nombreuses années et enseignées dans les académies militaires modernes. Ceci les a amenés à attaquer de manière omnidirectionnelle sur toute l’étendue du front, territoire pourtant gigantesque au regard des effectifs engagés notoirement insuffisants. Or, quand on veut être partout, on n’est nulle part. Incapables d’appliquer un quelconque effort ni d’établir un rapport de forces favorable (l’offensive exige un rapport de trois contre un minimum), ils furent petit à petit repoussés de leurs trop nombreux objectifs : Kiev, Kharkiv et Odessa… Un mois après l’invasion, la campagne était d’ores et déjà un échec.La dispersion des efforts produit un effet induit majeur : il force le général à engager toutes ses troupes, sans possibilité de conserver à la main une réserve opérationnelle conséquente. À partir de cet instant, il ne lui est plus possible de faire face aux situations non conformes, ni de varianter ses efforts en fonction de l’évolution de la situation. La perte de l’initiative qui en découle signifie la perte de sa liberté d’action et, dès lors, le général n’impose plus mais il subit.On le voit nettement en 2022 à la suite des échecs devant Kiev et Kharkiv. Dès avril, les Russes avaient perdu environ la moitié du corps blindé mécanisé engagé en février et ils s’avérèrent dès lors incapables de reformer une réserve convenable, ni de créer les conditions d’une supériorité numérique indiscutable qui leur aurait permis de reprendre l’offensive et de percer. Pire, leur entêtement provoqua une attrition irrémédiable de leur corps de bataille. Ils subirent ensuite assez logiquement la contre-attaque ukrainienne de septembre, en perdant en quelques jours le terrain gagné en plusieurs mois et en subissant de lourdes pertes supplémentaires. La réponse vint avec une mobilisation trop tardive et sans doute trop partielle. À ce jour, les Russes n’ont toujours pas retrouvé la capacité de manœuvre susceptible de restaurer leur liberté d’action et de créer les conditions du succès.De tous les écrivains antiques, c’est vraisemblablement Jules César qui s’attarde le plus sur la fonction logistique. Dans ses relations de la Guerre des Gaules et de la Guerre civile qui s’ensuivit, il est frappant de voir comment il justifie à de multiples reprises ses choix par la nécessité d’assurer les approvisionnements de son armée. Il insiste sur les nombreuses difficultés et défis logistiques auxquels il doit constamment faire face, décrit leur incidence sur les opérations en cours et n’hésite pas à modifier son plan de campagne le cas échéant. Dans la Guerre des Gaules par exemple, il interrompt la poursuite des Helvètes en marche vers l’ouest (58 avant J.-C.) pour assurer le ravitaillement de son armée qui n’a plus que deux jours de vivres. On le voit par ailleurs réclamer en permanence du blé à ses alliés gaulois. Assurer ses approvisionnements et sécuriser ses lignes logistiques sont de toute évidence pour lui un problème dépassant largement le cadre tactique pour devenir une préoccupation résolument stratégique, surtout quand l’urgence impose son tempo.En 2022, la certitude d’une campagne courte, liée à des pratiques de corruption bien ancrées dans la société russe expliquent sans doute la faillite logistique russe en début de campagne. « L’opération militaire spéciale », pensée comme courte, misant sur l’écroulement de l’armée ukrainienne et le ralliement spontané de la population, a négligé de mettre en place tout ce qui lui aurait permis de s’inscrire dans la durée. Par ailleurs, aucun des besoins liés à l’économie de guerre, à la réserve ou aux renforts notamment, n’a été véritablement pensé ou mis en place.