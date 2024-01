« L’image de la puissance, la diplomatie culturelle de la France au XXe siècle » – 4 questions à Guillaume Frantzwa

Édito Le point de vue de Pascal Boniface

Archiviste paléographe et docteur en histoire de l’art à l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Guillaume Frantzwa est conservateur du patrimoine au Centre des Archives diplomatiques. Il répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la parution de son ouvrage L’image de la puissance, la diplomatie culturelle de la France au XXe siècle, aux Éditions Perrin.

La culture de masse induite par Internet, obère-t-elle l’attrait d’une grande partie de la production littéraire du passé, notamment française, au profit de contenus audiovisuels ?

Internet est un secteur dans lequel la France et l’Europe ont sous-investi dès les origines. Aujourd’hui, la totalité des grandes plateformes de communication et de distribution sont américaines ou asiatiques, et contrôlent de fait le marché. La conséquence logique est que les productions des pays concernés sont mieux mises en avant et plus facilement diffusées au plan mondial, au détriment de ce que peut concevoir la France. Il ne faut pas se faire d’illusion, la langue du monde numérique est l’anglais, c’est le cas au plan purement technique, mais également en grande partie au sein des contenus proposés. Par exemple, les adeptes des jeux vidéos peuvent attester que de plus en plus de jeux ne sont plus doublés en français. Si l’on se penche sur le secteur littéraire, le constat est évident : la plupart de nos auteurs contemporains sont inconnus hors de l’Hexagone. Les deux plus importants sont des romanciers : Marc Lévy – qui a intelligemment décuplé ses opportunités de carrière en allant s’installer à Londres puis à New York – et Guillaume Musso. Les classiques français résistent, mais de façon très inégale : les grands romans se vendent toujours bien, portés par les adaptations cinématographiques des dernières décennies, mais la poésie en revanche s’est totalement effondrée. Il est bien plus habituel de nos jours de découvrir un classique en allant regarder une capsule-vidéo sur internet plutôt qu’en lisant bel et bien le livre, ce qui est un pis-aller : on connaît les grandes lignes de l’intrigue, mais plus ses subtilités ni son esthétique. Cela réduit la littérature à une distraction pour passer le temps, davantage qu’à un vrai plaisir de la langue et de l’esprit.

Vous êtes très sévère sur l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Pourquoi ?

L’OIF porte aujourd’hui assez mal son nom. Elle a été créée au départ, après la décolonisation, pour renouer des relations privilégiées entre pays parlant le français. Ce bloc francophone regroupait 21 pays à travers le monde en 1970. Aujourd’hui, l’organisation en cumule 88, dont la moitié ne parle en réalité pas français, ni de près ni de loin. Il y a de quoi s’interroger sur le bien-fondé de cette organisation dans cette configuration : que signifie la francophonie s’il n’est pas nécessaire d’être francophone ? En outre, l’Organisation a été critiquée dès ses origines pour le non-respect de ses principes fondateurs, notamment la défense des droits humains : en dépit des règlements et des déclarations de principe, les régimes despotiques n’ont jamais été mis à l’écart, ni dans le passé ni aujourd’hui. La conclusion qui s’impose est donc que la langue française n’est plus le réel objet de l’Organisation, et que sa boussole politique s’est adaptée aux opportunismes du moment.

L’abolition des distances et des frontières ne fait-elle pas exploser le principe d’exception culturelle ?

L’exception culturelle est un principe selon lequel la France s’attribuait le droit de limiter la diffusion de la création étrangère sur son sol, au nom d’une spécificité de sa culture et de l’ambition de la protéger au long terme. Ce principe convenait très bien avant les années 1990, quand on pouvait se contenter de réguler le temps de diffusion sur les chaînes de la télévision et de la radio nationales. Là encore, tout a changé avec Internet : en tant qu’offre de contenu pérenne, indépendante des modes de diffusion régulés et tenue par des plateformes étrangères, Internet a quasiment aboli la force pratique de l’exception culturelle : comment faire en sorte par exemple que les utilisateurs de Netflix passent un temps donné devant des films français plutôt qu’américains ? La question n’est plus tant celle d’une programmation offerte aux auditeurs que celle d’une offre et d’une demande, hors de tout contrôle public. Il n’est plus nécessaire d’aller au cinéma ou de regarder la télévision pour découvrir un nouveau film, mais simplement d’une connexion sur son ordinateur ou son téléphone, après quoi s’ouvre l’immensité des ressources du net. Dans ce monde numérique, l’exception culturelle à la française n’a donc jamais existé et ne le pourra jamais.

L’action culturelle peut-elle contrer les sentiments anti-occidentaux ?

L’action culturelle a été construite à ses origines comme un moyen de diffuser la pensée française et de lutter contre les idéologies étrangères. Dans les années 1930, les réseaux français à l’étranger étaient ainsi utilisés pour montrer aux pays voisins de l’Allemagne nazie et de la Russie soviétique que d’autres modèles sociaux et artistiques étaient tout à fait possibles. De nos jours, l’action culturelle ne peut évidemment pas suffire à elle seule pour infléchir les tendances géopolitiques, mais elle peut aider à faire évoluer l’opinion et à expliquer aux populations les enjeux modernes et les évolutions politiques et sociales promues par la France. En somme, il s’agit de décrisper les positions réciproques et de rétablir le dialogue, pour peu que les décideurs prennent conscience des possibilités offertes par l’action culturelle et s’en saisissent. C’est un impératif qui devrait s’imposer avec évidence, à l’heure ou le « hard power » de la France, c’est-à-dire sa force et sa puissance brute, s’amenuise et ne lui laisse que son « soft power » pour préserver la place qu’elle détient depuis plusieurs siècles dans la diplomatie mondiale.