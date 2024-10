Ukraine : fin de la partie ?

Par Pascal Boniface

Alors que l'on peut craindre un embrasement généralisé au Moyen-Orient, peut-on espérer la fin de la guerre en Ukraine ? Aux vues des positions vraisemblablement irréconciliables de Kiev et Moscou, la signature d’un accord de paix semble impossible, mais une fin des combats pourrait être encouragée, alors que plus d’1 million d’Ukrainiens et de Russes sont morts ou blessés.Les alliés de l’Ukraine sont de plus en plus sceptiques. Alors que la victoire de l’agressé s'annonçait assurée, et les soutiens inconditionnels, la réalité est plus cruelle. Il est peu probable que V. Poutine soit jugé pour ses crimes de guerre, l’OTAN n’enverra pas de troupes au sol aux côtés de l'Ukraine, et si la guerre se termine, ce sera probablement par épuisement alors que les soldats sont de plus en plus réticents des deux côtés. Il est également peu probable que l’Ukraine récupère les territoires annexés par la Russie, en dépit des violations du droit international. Enfin, si la Russie pourrait accepter (par stratégie) que l’Ukraine intègre l’Union européenne, elle continuera de refuser d'avoir l'OTAN à ses frontières en Ukraine.L’Occident a mis en jeu sa crédibilité stratégique en soutenant les buts de guerre de Zelensky, très difficiles, voire impossibles, à atteindre depuis le début de la guerre. Alors que les soutiens et les financements s’amenuisent, les Occidentaux ont également entamé leur crédibilité morale, alors que les reproches émis à l’encontre de la Russie n’ont pas trouvé d’échos concernant Israël qui, pourtant, se livre également à l'acquisition illégale de territoires et à des bombardements de populations civiles.