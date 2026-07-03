Les fruits et légumes sont bien plus que de simples produits agricoles et occupent aujourd’hui une place stratégique dans les équilibres mondiaux. Pilier de la sécurité alimentaire, leur production, leur commercialisation et leur consommation soulèvent des enjeux économiques, politiques, environnementales et logistiques, dans un contexte marqué par l’intensification des échanges internationaux et l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs. Néanmoins, cette filière est confrontée à de nombreuses vulnérabilités. Les effets du changement climatique perturbent les récoltes et fragilisent les productions. À cela s’ajoute un manque de main-d’œuvre, qui rendent le recours aux travailleurs étrangers essentiel au fonctionnement des secteurs de l’arboriculture et du maraîchage.

À l’occasion de la parution de son livre « Géopolitique des fruits et légumes » (Eyrolles, juin 2026) co-dirigé avec Anaïs Marie, Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS et directeur du Club DÉMÉTER, répond à nos questions :

Pourquoi les fruits et légumes constituent-ils un enjeu géopolitique majeur ?

Quelles sont les principales opportunités et vulnérabilités économiques, politiques, culturelles et climatiques liées aux filières fruits et légumes ?