Gaza : indignation sélective et crédibilité occidentale. Avec Sophie Bessis

L’inaction des démocraties occidentales face aux violations du droit international dans le conflit israélo-palestinien interroge leur influence dans la gestion des crises internationales. Elle remet également en cause la crédibilité des organisations internationales dans leur capacité à faire respecter le droit international et d’appliquer les mêmes exigences à tous les États. Cette situation alimente les débats sur l’existence d’une « indifférence sélective » ou de « doubles standards » dans le traitement des conflits internationaux. Parallèlement, la guerre à Gaza fait naître des fractures inédites au sein des opinions publiques occidentales. Aux États-Unis, une partie importante de la communauté juive critique ouvertement la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou, une évolution qui contraste avec les positions défendues par les communautés juives en Europe qui soutiennent Israël.

Comment expliquer les différences de traitement politique et diplomatique entre les conflits ? L’Europe est-elle encore en mesure de peser sur les crises internationales ? Comment comprendre les divergences d’opinions entre les communautés juives américaine et européenne face au conflit israélo-palestinien ?

Autant d’enjeux abordés avec Sophie Bessis, historienne et essayiste.