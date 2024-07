Les États fantômes : le sport pour exister

À l'aune des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Lukas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Sport et géopolitique, vous propose un rendez-vous régulier pour étudier les enjeux géopolitiques du sport. Dans ce seizième épisode, Lukas Aubin explique comment les États fantômes ou États non reconnus par l’ONU utilisent le sport afin d’influencer, de rayonner ou tout simplement de faire connaître leur existence. Il est fréquent que les institutions sportives supranationales, comme la FIFA ou le CIO, marquent une différence entre géographie sportive et géographie politique. Ainsi, pour les États fantômes, le sport constitue alors un moyen de cimenter l’identité nationale et un premier pas dans leur quête d'affirmation sur la scène mondiale. Conséquemment, le sport moderne est parfois l’avant-garde de la création des États-nations. À travers des exemples concrets, Lukas Aubin évoque le lien fort entre sport, nation et reconnaissance internationale.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

