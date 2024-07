Le sport en Russie : un instrument de « guerre hybride » contre l’Occident ?

À l'aune des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Lukas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Sport et géopolitique, vous propose un rendez-vous régulier pour étudier les enjeux géopolitiques du sport.Dans ce quinzième épisode, Lukas Aubin explique comment la Russie de Vladimir Poutine a construit son propre système politico-économico-sportif : la sportokratura. Arme de séduction, de construction nationale et de projection d’une certaine image de marque du pays à l'étranger, la Russie de Vladimir Poutine a fortement investi le domaine du sport, à la fois sur le plan intérieur et international. La Russie organise les plus grands évènements sportifs internationaux, des JO au mondial de football en passant par la Formule 1, développant ainsi un véritable sport power. Avec la désoccidentalisation du monde et les tensions géopolitiques avec l'Occident, la Russie se mue aujourd'hui comme leader d'un ordre sportif international alternatif, en témoignent les Jeux des BRICS et les Jeux de l'Amitié organisés cette année en Russie. Qu'est-ce que la sportokratura russe ? Comment le sport en Russie sert-il d'instrument pour faire face à l'Occident ? Nouvelle vidéo de Lukas Aubin.

