Nouvelle mission militaire en Haïti

En proie à une situation politique très instable et une violence endémique, Haïti reçoit, au moins jusqu'à l'automne prochain, une Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS) téléguidée par le Kenya et sous mandat des Nations unies. Alors que 80 % de la capitale est aux mains des gangs et groupes armés, cette force internationale a pour mission d'assurer la sécurité d'un État failli. Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, revient sur la situation politique haïtienne et le déploiement de cette force armée internationale.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies