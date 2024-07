Quelles perspectives pour l’UE après les élections européennes ?

Après les élections européennes du 9 juin dernier, l'heure est désormais à la formation d'une nouvelle législature et à la nomination des nouvelles têtes dirigeantes de l'Union européenne (UE), comme celle de Kaja Kallas, nouveau haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, ou celle d'Antonio Costa, futur président du Conseil européen. Quels sont les enseignements à titrer de ces élections sur la composition du Parlement européen pour les cinq prochaines années ? Quelles sont les perspectives pour l'Union européenne, notamment en matière de défense et de politique étrangère ? Autant d'enjeux sur lesquels revient Federico Santopinto, directeur de recherche à l'IRIS et responsable du programme Europe, stratégie et sécurité de l'IRIS.

