Japon : que nous dit la tentative d’ouverture d’un débat publique sur le nucléaire par l’actuel ministre de la Défense ?

À télécharger Lire la note (PDF)

En dépit du traumatisme de Hiroshima et de Nagasaki et d’un pacifisme institutionnel ancré dans la constitution de 1947, le Japon a vu régulièrement resurgir la question du nucléaire militaire. Le durcissement de son environnement régional avec la nucléarisation de la Corée du Nord, les tensions grandissantes avec la Chine et une Russie belliciste semblent avoir créé les conditions d’un réexamen des principes de la politique nucléaire japonaise pour le gouvernement Takaichi. Le débat traditionnel sur la question a jusqu’ici été structuré autour de trois thématiques : le partage nucléaire avec les États-Unis, le maintien d’une dissuasion crédible face à des voisins révisionnistes et plus épisodiquement sur l’intérêt pour le Japon de posséder ses propres armes nucléaires.

Les discussions les plus récentes, généralement prudentes et circonscrites à de rares déclarations de responsables politiques, dont les anciens Premiers ministres Shinzō Abe et Shigeru Ishiba, ont moins porté sur la perspective d’une nucléarisation du Japon que sur l’intérêt de réfléchir sur les options nucléaires dont disposerait le pays en cas de crise alors que son voisinage est perçu comme de plus en plus menaçant. Aussi, les propos de Shinjirō Koizumi, actuel ministre de la Défense, sur le fait que le nucléaire constituait pour le Japon « un sujet que nous ne pouvons pas éviter » n’ont pas manqué d’attirer l’attention. Comment les interpréter et que peuvent-ils révéler des intentions de l’actuel gouvernement très en pointe sur les questions de défense ? S’agit-il de préparer l’opinion publique japonaise et internationale à de nouvelles avancées sécuritaires de l’archipel ? En effet ces déclarations interviennent alors qu’une réflexion est engagée depuis de longs mois sur la mise à jour des principaux documents relatifs à la défense du pays publiés en 2022 et qui ont été perçus comme un tournant stratégique majeur.