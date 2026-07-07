Géopolitique des ports de l’Indo-Pacifique : Le Quad et son évolution vers les ports et les minéraux critiques dans un Indo-Pacifique sans « indo »

L’actualité stratégique de l’Indo-Pacifique vient de connaître deux épisodes marquants et d’apparence relativement contradictoire. Le premier se réfère à une réunion des quatre ministres des Affaires étrangères membres du Dialogue quadripartite sur la sécurité ou QUAD (à savoir l’Inde, le Japon, l’Australie et les États-Unis) à New Delhi le 29 mai 2026. Le deuxième tient au changement de nom du commandement américain pour l’Indo-Pacifique (USINDOPACOM), redevenu Commandement américain pour le Pacifique (USPACOM) le 16 juin 2026. Un pivot américain vers le Pacifique qui interroge alors que le QUAD semble prendre un nouvel élan.

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