Élections en Colombie et au Pérou : quelles leçons politiques pour l’Amérique latine ?

L’Amérique latine connaît une recomposition politique marquée par le recul des gouvernements progressistes au profit de droites conservatrices et radicales. Les élections présidentielles organisées en juin 2026 en Colombie et au Pérou ne font pas exception et s’inscrivent pleinement dans cette dynamique. En Colombie, l’outsider d’extrême droite Bernardo Della Espriella s’est imposé face au candidat de gauche Iván Cepeda. Au Pérou, Keiko Fujimori, figure de la droite conservatrice péruvienne, a remporté l’élection face à Roberto Sánchez. Dans les deux pays, les nouveaux dirigeants ont été élus avec une très faible avance sur leur adversaire, donnant lieu à des contestations des résultats de la part des candidats battus. Ces deux nouveaux gouvernements de droite radicale ont des orientations politiques proches, notamment sur les plans économique, sécuritaire, sociétal et diplomatique.

Comment expliquer l’ascension des droites radicales en Amérique latine ? Dans quelle mesure l’absence de majorité parlementaire pourrait-elle limiter leur capacité à gouverner ? Comment ces nouvelles présidences pourraient-elles redéfinir les orientations économiques, sécuritaires, diplomatiques et sociétales de la Colombie et du Pérou ?

Nouvelle chronique de l’Amérique latine avec Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe.