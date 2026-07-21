L’inextricabilité des intérêts de la famille Trump au Moyen-Orient : la privatisation des fonctions diplomatiques étatsuniennes

Souvent évoqués de manière vague, les conflits d’intérêts qui peuvent caractériser les proches de Donald Trump sont rarement décrits dans leur logique d’ensemble et leur profondeur. Ce défaut d’investigations contribue à minimiser ce phénomène et le banalise. Cette note a pour objet de cartographier les éléments les plus saillants de cette confusion entre intérêts privés et politique étrangère étatsunienne au Moyen-Orient, en contextualisant leur dynamique et leur chronologie.

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