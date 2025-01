Élections, Donald Trump, Panama : les grands dossiers de 2025

L’année 2025 s’annonce cruciale pour l’Amérique latine, une région confrontée à des défis socio-économiques majeurs. Le calendrier électoral chargé pourrait profondément remodeler les dynamiques politiques et géopolitiques du continent. L’Équateur, fragilisé par l’emprise croissante du narcotrafic, traverse une période critique. La Bolivie, quant à elle, est en proie à une crise politique et économique persistante. En Argentine, le président Javier Milei devra relever son premier grand défi politique, tandis qu’au Chili, la gauche tentera de défendre sa position face à une opposition renforcée. Le Honduras, de son côté, continue de faire face à une instabilité chronique. Ces enjeux internes se doublent d’un contexte international tendu, marqué par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Réélu, le président américain affiche une ligne politique résolue, visant à endiguer l’immigration en provenance du Sud, à réduire l’influence croissante de la Chine et à intensifier la lutte contre le narcotrafic. Une question particulièrement sensible concerne le canal de Panama, objet de déclarations répétées de Donald Trump, qui souhaite renforcer le contrôle américain sur cet axe stratégique, au détriment de la souveraineté panaméenne.

