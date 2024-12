Trump contre les BRICS ?

Si Donald Trump n’occupera officiellement ses fonctions présidentielles qu’à partir du 20 janvier, date de son investiture, la perspective de sa prise de pouvoir a créée plusieurs ondes de choc géopolitiques.D’abord, sur la guerre en Ukraine. V. Zelensky se voit contraint de reconnaitre la perte de territoire et d’engager des négociations avec V. Poutine. Au Proche-Orient ensuite. D. Trump va-t-il coordonner des frappes avec Israël sur l'Iran ? A l'égard des Européens enfin, qui risquent d’être abandonnés, et commencent déjà à augmenter leurs dépenses militaires.Les BRICS apparaissent également comme la nouvelle cible du prochain président américain. D. Trump a récemment exigé du club d'États qu’il ne s’attaque pas au dollar et ne tente pas de créer une nouvelle monnaie commune, sauf à ce qu'il mette en œuvre des blocus à l’importation de produits en provenance des BRICS. Si l’idée d’une monnaie commune relevait plutôt de la fantaisie et n’aurait probablement pas été réalisable, il n’est pas certain que la manœuvre de D. Trump, et particulièrement le ton employé, soit une réussite.Par ses attitudes de leader d’un monde qui serait unipolaire, D. Trump remet-il en danger le rôle du dollar comme monnaie internationale ? Son agressivité n'est-elle pas contreproductive ?

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies