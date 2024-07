Guerre de Gaza et élections législatives

Ce dimanche 7 juillet, les spéculations autour de l'issue des élections législatives laisseront place au résultat définitif. S'il est assuré que le NFP ne parviendra pas à obtenir de majorité absolue, et donc à installer un Premier ministre de gauche, cette certitude ne vaut pas pour l'extrême droite. Les électeurs indécis font donc face aux choix d'accepter l'arrivée du RN au pouvoir, ou bien de tenter de limiter la présence de l'extrême droite sur les bancs de l'Assemblée nationale. Les médias centraux n'auront pas aidé à la création d'un vrai débat pluraliste et basé sur le fond, plutôt que celui auquel nous avons assisté, fait d'accusations incessantes d'antisémitisme sur des personnalités politiques de gauche ayant pris la parole contre les crimes de guerre commis par l'armée israélienne à Gaza. Sujets de division politique en France, le conflit israélo-palestinien et la relation avec Israël dans le contexte de la guerre à Gaza ont bel et bien été au cœur de cette campagne législative express.Le point de vue de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies