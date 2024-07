Venezuela : vers des élections présidentielles déterminantes

Le 28 juillet prochain, les vénézuéliens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Si Nicolás Maduro, le président sortant, brigue un troisième mandat, d'autres candidats seront à scruter de près, notamment Edmundo González Urrutia, annoncé favori par certains sondages ou le pasteur Javier Bertucci, symbole de l'importance du mouvement évangélique dans la vie politique du pays. Dans un contexte de crise sociale et économique très élevé, l'élection du nouveau président vénézuélien constitue un enjeu majeur pour la région et pour les relations avec les États-Unis. Quel constat peut-on faire sur la vie politique, sociale et économique au Venezuela ? Quels sont les enjeux internationaux de cette élection ? Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, analyse le contexte politique et électoral au Venezuela avant l'élection présidentielle.

