Partout, l’extrême droite contre la démocratie

Comme le montre la journaliste et autrice Anne Applebaum dans son dernier ouvrage, « Démocraties en déclin. Réflexions sur la tentation autoritaire »[1], la menace de partis ou d’idées issus d’une extrême droite qui s’efforce de disqualifier les institutions, les droits et les libertés, voire le processus électoral lui-même, n’épargne aucune démocratie occidentale.Son blog a échoué. Il reste banni des réseaux sociaux. Hormis dans quelques meetings, on ne l’entend presque plus. Et cependant, Donald Trump exerce toujours une influence considérable aux États-Unis et au-delà de leurs frontières. Une majorité d’électeurs et d’électrices républicain.e.s demeure convaincue que l’élection présidentielle de 2020 a été volée par Joe Biden et que les démocrates ont fraudé en masse. Du côté des élu.e.s du, c’est encore pire : seul.e.s six sénatrices et sénateurs sur 50 (et 35 représentant.e.s sur 212) ont voté en faveur de la création d’une commission indépendante pour enquêter sur la tentative d’insurrection au Capitole, le 6 janvier dernier