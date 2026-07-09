OTAN : Trump impose sa loi

Le sommet de l’OTAN s’est achevé à Ankara dans une apparente unité, alors que les tensions et les craintes quant à l’avenir de l’Alliance n’ont jamais été aussi fortes. Trois grands vainqueurs se dégagent de cette rencontre : Recep Tayyip Erdoğan, qui a su tirer profit de la présence des dirigeants mondiaux pour renforcer son prestige diplomatique malgré ses difficultés intérieures ; Donald Trump, dont l’influence et les caprices ont une fois de plus dicté le ton des discussions ; et Volodymyr Zelensky, qui a obtenu des signes d’appui concrets, comme la possibilité pour l’Ukraine de produire des missiles Patriot sous licence.

Pourtant, derrière les déclarations d’unité et d’amour mutuel, les fissures sont bien réelles. Trump, toujours imprévisible, a alterné entre menaces et flatteries, reprochant aux Européens leur manque d’engagement financier et militaire. Les dirigeants européens, craignant un retrait américain ou une coupure des aides à l’Ukraine, ont adopté une posture servile, multipliant les concessions et les achats d’équipements militaires aux États-Unis pour apaiser le président. Mark Rutte, secrétaire général de l’OTAN, a poussé cette logique à son paroxysme, préférant la soumission à la fermeté, au risque de discréditer l’Europe aux yeux de Washington.

Mais les tensions ne se limitent pas uniquement à l’OTAN. Trump a relancé ses menaces d’annexion du Groenland, rappelant que ce dossier reste ouvert malgré l’opposition unie des Européens. Par ailleurs, la Syrie, retirée de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, pourrait bénéficier d’un regain économique, tandis que l’Ukraine, bien que soutenue, voit son adhésion à l’Alliance rester un sujet de blocage.

Ce sommet a donc confirmé que l’OTAN tient debout, mais au prix d’une servilité pour l’Europe qui interroge sur l’avenir de l’Alliance. Mon analyse dans cette vidéo.