Les changements climatiques, un enjeu de résilience pour l’armée de Terre

Face aux changements climatiques, les armées doivent adapter leurs capacités et anticiper les évolutions pour répondre aux nouveaux défis induits par ce bouleversement. Cela implique de repenser les équipements, l’utilisation des ressources et les modes actions, mais aussi de préparer les forces à intervenir dans des environnements toujours plus exigeants. Parallèlement, cette adaptation passe également par la mise en œuvre d’initiatives visant à réduire l’empreinte environnementale des armées.

Tour d’horizon des actions menées par l’armée de Terre pour s’adapter aux changements climatiques et renforcer sa résilience, avec le général Rodolphe Hardy, officier général « anticipation et synthèse » de l’état-major de l’armée de Terre.