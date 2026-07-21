La sécurité climatique comme nouvel enjeu stratégique pour les États

Les États ont progressivement pris conscience des conséquences du changement climatique et ont intégré la sécurité climatique dans leurs stratégies de défense. Cette approche consiste à prendre en compte l’impact du dérèglement climatique comme facteur d’aggravation des crises, à protéger les populations face à ses conséquences et à préserver les écosystèmes. Chaque État aborde la sécurité climatique de manière différente. La France adapte sa stratégie pour préparer ses armées aux nouveaux défis climatiques, tout en cherchant à réduire leur empreinte carbone. À l’inverse, aux États-Unis, la sécurité climatique est un sujet fortement politisé, notamment sous l’administration Trump, ce qui influence les priorités des politiques publiques.

Tour d’horizon des enjeux de la sécurité climatique et de son intégration étatique et institutionnelle, avec Adrien Estève, maître de conférences en science politique à l’Université Clermont Auvergne.