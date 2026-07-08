La liberté de la presse en danger. Avec Thibaut Bruttin

La liberté de la presse n’a jamais été aussi menacée. Selon le classement annuel publié par Reporters sans frontières (RSF), plus de la moitié des pays du monde se trouvent aujourd’hui dans une situation jugée « difficile » ou « très grave » en matière de liberté de la presse. La montée des régimes autoritaires, la multiplication des conflits armés et les difficultés économiques des médias contribuent à fragiliser les métiers du journalisme. Dans de nombreux États, les autorités renforcent leur contrôle sur l’information en adoptant des législations restrictives envers la presse, en réduisant leurs financements, en exerçant des pressions sur les rédactions ou encore en limitant le pluralisme de l’information. Plus encore, dans certains pays, des journalistes sont emprisonnés ou tués en raison de leur travail. Néanmoins, ce recul ne concerne plus seulement les régimes autoritaires : plusieurs démocraties, à l’image des États-Unis, connaissent-elles aussi une dégradation du paysage médiatique. Face à ces évolutions, la population développe une défiance grandissante à leur égard. Par ailleurs, dans les zones de guerre, le fait de porter la mention « Presse » ne protège plus les reporters, qui deviennent eux-mêmes des cibles d’attaques, comme en témoignent les guerres en Ukraine et à Gaza.

Comment expliquer le recul de la liberté de la presse à l’échelle mondiale ? Pourquoi les démocraties sont-elles elles aussi confrontées à une dégradation de la liberté d’expression ? Comment comprendre la défiance croissante d’une partie de la population envers les médias ? Pourquoi les journalistes sont-ils devenus des cibles lors des conflits ? Comment distinguer une information journalistique de la propagande ou de la désinformation dans un environnement médiatique profondément bouleversé ?

Autant d’enjeux abordés avec Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières (RSF).