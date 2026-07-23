Glucksmann, ambiguïtés géopolitiques

Sans être encore officiellement candidat à l’élection présidentielle, Raphaël Glucksmann ne cache plus sa détermination à se présenter. Si son programme de politique étrangère reste à préciser, ses prises de position permettent déjà d’en distinguer les principales orientations : défense de la démocratie et des droits humains, fermeté face à la Russie et à la Chine, opposition à Donald Trump mais attachement à l’alliance avec les États-Unis.

Cette ligne s’inscrit dans la filiation intellectuelle de son père, André Glucksmann, et dans une tradition occidentaliste, atlantiste et néoconservatrice. Son engagement passé en Géorgie, aux côtés d’un pouvoir pourtant critiqué par Amnesty International concernant la protection des droits humains, illustre les premières contradictions de son positionnement.

Raphaël Glucksmann défend une diplomatie universaliste, mais celle-ci semble parfois s’appliquer à la carte. Très offensif sur les ingérences russes ou chinoises, il évoque beaucoup moins celles d’autres puissances, comme Israël. De même, très engagé dans la défense des droits humains s’agissant des Ouïghours ou de l’Ukraine, il apparait moins affirmé lorsqu’il est question des Palestiniens, de Gaza ou de la Cisjordanie.

Entre héritage occidentaliste, atlantisme et volonté de s’inscrire dans une tradition de gauche, quelles seront les véritables orientations diplomatiques en cas d’une candidature Glucksmann ? L’universalisme peut-il rester crédible lorsqu’il ne s’applique pas avec la même exigence à toutes les crises ?

Mon analyse dans cette vidéo.