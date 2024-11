Liban : au bord de l’effondrement ?

Par Pascal Boniface

En visite à Beyrouth, le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères Josep Borrell, a tiré la sonnette d'alarme en déclarant que "le Liban est au bord de l'effondrement". Cette déclaration souligne l'ampleur de la crise libanaise, enracinée dans des problèmes de gouvernance et une situation économique désastreuse, aggravée par l'explosion du port de Beyrouth en 2020 et surtout désormais par l'offensive israélienne dans le pays.Depuis le 24 septembre, l’intervention israélienne s’est intensifiée, passant d’un conflit de basse intensité et principalement aérien à une offensive terrestre et aérienne majeure, visant notamment à éradiquer le Hezbollah, à l'image de la stratégie adoptée contre le Hamas à Gaza. Cette offensive a eu des répercussions dramatiques sur le Liban, tant sur le plan humain qu’économique. Avec plus d’un million de déplacés, des infrastructures détruites, et une activité économique à l’arrêt, le pays est paralysé. Les pertes humaines sont considérables, touchant principalement des civils, dont de nombreuses femmes et enfants, et les infrastructures médicales n’échappent pas aux frappes.Sur la scène internationale, des tentatives de cessez-le-feu ont émergé. En marge de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre, Emmanuel Macron et Joe Biden avaient présenté un projet, mais les frappes israéliennes ont continué. Aujourd’hui, une nouvelle proposition de cessez-le-feu portée par les États-Unis est vue comme une ultime chance de stabilisation avant un potentiel basculement dans une crise encore plus grave.Dans ce contexte, le Liban fait face à des défis insurmontables pour subvenir aux besoins de sa population. La question reste entière : le pays pourra-t-il survivre à cette situation sans précédent ?