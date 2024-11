Trump et l’Amérique latine : quels scénarios ?

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, dont la politique étrangère est caractérisée par l’unilatéralisme et l’imprévisibilité, pourraient entrainer un certain nombre de bouleversements en Amérique latine. La probable nomination à la tête de la diplomatie américaine de Marco Rubio, fermement anti-communiste, pourrait avoir des répercussions importantes pour les régimes de gauche opposés aux États-Unis (Venezuela, Nicaragua, Cuba) mais aussi pour les pays de centre-gauche comme le Brésil de Lula, tandis que les gouvernements de droite, à commencer par l’Argentine de Javier Milei, pourraient voir leur assise se renforcer. Le protectionnisme promu par Donald Trump pourrait également impacter le Mexique, premier partenaire commercial des États-Unis, tandis que le durcissement de la politique migratoire et les expulsions de masse auront des repercussions certaines sur les sociétés centre-américaines et caribéennes, d’où les flux de migration proviennent majoritairement.

