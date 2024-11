Trump a peut-être appris quelque chose

Tribune Par Jeff Hawkins

Cela fait moins de deux semaines que Donald Trump a été élu président. Son équipe de transition a lancé ses travaux à la vitesse de la lumière. Quelques jours seulement après la fin de la campagne, Trump avait déjà annoncé bon nombre de ses principales nominations au cabinet, et même certaines nominations à des postes importants mais secondaires. Le contraste entre cette transition et celle d’après les élections de 2016 ne pourrait être plus prononcé.Les premiers mois d’un mandat présidentiel sont souvent les plus productifs, en particulier si le parti du président contrôle le Congrès. Il peut y avoir une certaine période de lune de miel pour les nouveaux dirigeants, et les leaders efficaces savent qu’il faut en profiter. Plus tard dans le mandat, des crises se produisent, une opposition se forme, le président prend presque invariablement une raclée aux élections de mi-mandat, perdant peut-être sa majorité dans l’une ou les deux chambres. Le moment d’agir est le premier jour.C’est pourquoi la transition, c’est-à-dire cette période crépusculaire entre les élections début novembre et l’investiture du nouveau président le 20 janvier, est essentielle. C’est le moment pour un président élu de se concentrer sur la constitution d’une équipe cohérente et idéologiquement unifiée, l’élaboration d’options concrètes conçues pour mettre en pratique ses promesses de campagne, et le renforcement du soutien pour ses candidats et ses propositions politiques au Congrès. Un président élu qui gère efficacement la transition a une énorme longueur d’avance le jour où il arrive dans le Bureau ovale. Étant donnée l’importance de cette alternance, la loi américaine prévoit un financement gouvernemental et des bureaux pour les équipes de transition.La première transition de Trump à la fin de 2016 a été désastreuse, et les effets de cette transition mal préparée se sont répercutés sur sa présidence. Trump a d’abord nommé l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, à la tête de son équipe de transition. Christie a connu un départ lent, et avait quelques difficultés politiques, et Trump l’a licencié quelques jours seulement après le début de la transition. Christie a décrit plus tard la nouvelle équipe comme jetant littéralement à la poubelle les mois de travail que lui et ses collègues avaient préparés. Après le remplacement de Christie par le vice-président élu Pence, trois des enfants de Trump, dont aucun n’avait d’expérience de gouvernement, ont assumé des rôles clés dans le vetting des candidats pour la nouvelle administration. Trump lui-même s’est apparemment peu intéressé aux rouages de la planification de la transition. Souvent, il ne connaissait pas bien les personnes qu’il avait nommées et avait peu d’idée de leurs positions politiques. À la suite de ce processus chaotique, Trump s’est retrouvé, sans surprise, avec une série de choix au sein du cabinet et de la Maison-Blanche qui l’ont constamment déçu. Qu’il s’agisse d’un Attorney General qui a refusé d’annuler les enquêtes sur l’ingérence russe dans son élection ou de secrétaires d’État et de la Défense qui ont plaidé en faveur de politiques auxquelles Trump s’opposait, comme l’accord nucléaire iranien, Trump s’est souvent retrouvé dans les premières années de sa présidence bloqué ou opposé par ses propres représentants. Et il a découvert que même un Congrès contrôlé par les républicains pouvait faire preuve d’une indépendance surprenante.Si l’on se fie aux deux dernières semaines, Trump a tiré de précieuses leçons de cette expérience. Parmi eux :. Étonnamment tôt dans la transition, Trump a déjà désigné des candidats pour les postes clés du cabinet : secrétaire d’État, Défense, Sécurité intérieure, Intérieur, Santé et Services sociaux, Justice, directeur du renseignement national, directeur de la CIA, ambassadeur des États-Unis à l’ONU. Il a déjà nommé des membres clés du personnel de la Maison-Blanche. Il a même décidé des nominations à des postes secondaires mais influents qui auront un impact sur son agenda, ambassadeur en Israël ou l’Agence de protection de l’environnement par exemple. Le fait que ces dirigeants de l’administration soient déjà identifiés leur laisse deux mois pour se familiariser avec leurs agences, élaborer des propositions politiques avec l’équipe Trump, et faire du lobbying avec le Congrès. Contrairement à la dernière fois, ces personnes seront préparées, et en phase avec Trump, le jour de l’investiture.. En 2016, Trump a parfois fait ses choix avec peu d’information ou suivant des suggestions d’autres personnes. Trump aimait l’idée de voir un ancien chef d’entreprise comme lui, par exemple, prenne la tête du State Department, mais il a apparemment nommé Rex Tillerson au poste de secrétaire d’État en grande partie sur la base des recommandations d’experts républicains comme Condoleezza Rice et Robert Gates. Une fois Tillerson à Foggy Bottom, cependant, il était de plus en plus clair qu’il y avait beaucoup de lumière entre eux – même lorsqu’il était encore dans son gouvernement Tillerson a qualifié Trump de « crétin » – et Trump l’a licencié par tweet seulement un an environ après son entrée en fonction. Maintenant, Trump a choisi des personnes qu’il connaît et avec lesquelles il a travaillé… Et qui lui ont personnellement démontré leur fidélité. Certains de ses candidats, comme Marco Rubio ou Elise Stefanik, étaient autrefois des républicains traditionnels, mais sont depuis passés à un soutien total et inconditionnel à Trump et aux politiques MAGA. Beaucoup d’autres doivent toute leur carrière à Trump, ou ont au moins été catapultés par Trump de rôles au Congrès ou dans la politique de l’État sous les projecteurs nationaux. Une expérience pertinente en matière de politique ou de gouvernance est facultative pour les personnes nommées par Trump ; la fidélité à Trump ne l’est pas. Le choix de Trump pour le poste de secrétaire à la Défense – l’homme qui supervisera près de 3 millions de militaires et de civils et un budget de 842 milliards de dollars – n’a essentiellement aucune préparation pour ce poste. Les seules qualifications de Pete Hegseth sont son service en tant qu’officier relativement subalterne dans la Garde nationale de l’armée et sa longue et très amicale relation avec Trump en tant que commentateur de Fox News.. En 2016, certaines des nominations les plus importantes de Trump, en particulier en politique étrangère, ont été choisis parmi un groupe standard d’experts républicains du Congrès, de l’armée ou du monde des affaires. Il s’agissait souvent de personnes dont la politique était conservatrice, mais relativement conventionnelle, et qui n’était pas toujours en phase avec les approches idiosyncrasiques de Trump. Cette fois-ci, Trump a fait des nominations spectaculaires qui s’inscrivent pleinement dans sa rhétorique incendiaire. Son choix de Matt Gaetz, l’un des membres les plus violemment pro-Trump du Congrès, en tête du Département de Justice, par exemple, envoie un message clair comme de l’eau de roche : son ministère mettra fin à toute enquête sur Trump et ses alliés et s’intéressera plutôt à ses adversaires. Le choix de Robert Kennedy Jr. – un célèbre théoricien du complot et anti-vaxxer – à la tête de la santé et des services sociaux est une attaque dramatique contre une agence si notablement en désaccord avec Trump sur le Covid-19 au cours de sa première administration. Cette nomination et d’autres font valoir un point politique qui ne sera pas perdu pour son électorat ou son parti.. Trump a maintenant compris qu’un processus de confirmation sans heurts au Sénat pour ses candidats est essentiel. De nombreux postes importants nécessitaient l’approbation du Sénat avant de pouvoir aller de l’avant. Malgré le contrôle du Sénat par son parti, les nominations d’un président ne sont parfois pas acceptées ou font l’objet d’un examen minutieux que le président préférerait éviter. Certaines des nominations les plus controversées de Trump – Gaetz et Kennedy en premier lieu – pourraient rencontrer des difficultés au cours du processus de confirmation, même avec un Sénat très amical. Il a donc appelé le Sénat à prendre immédiatement ses vacances après l’investiture. Cela lui permettra de faire des recess appointments, qui ne nécessitent pas la confirmation du Sénat. En vertu de la Constitution, ces nominations sont valables jusqu’à la fin de la session suivante du Sénat. Il n’est pas encore clair que le Sénat acceptera cette abdication de ses responsabilités de surveillance, mais Trump exerce un pouvoir énorme dans le caucus républicain, donc ce n’est pas impensable.. Au début de son premier mandat, Trump semblait supposer que les membres républicains du Congrès resteraient loyaux, à un homme et à une femme. Bien qu’un Congrès contrôlé par les républicains à son avènement ait adopté une grande partie de son programme, cela n’a pas toujours été le cas. Et à certains des moments les plus tendus de sa présidence, lors de ses impeachments par exemple ou lors de la certification de la victoire de Joe Biden en 2020, des membres républicains du Congrès ont osé s’opposer à lui. Cette fois, Trump a agi très rapidement pour affirmer sa domination sur son parti au Congrès. Il a été particulièrement impliqué dans le choix du chef de la majorité au Sénat. Mitch McConnell, le dernier dirigeant républicain, était un stratège parlementaire exceptionnel mais avait une relation parfois difficile avec Trump. Trump voulait son propre homme. Ici, il n’a pas entièrement réussi, le Sénat ayant choisi le vétéran républicain John Thune pour être à la tête du Sénat plutôt que le loyaliste de Trump, Rick Scott.