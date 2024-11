Kamala Harris : les raisons d’une défaite

Défiant les sondages, Donald Trump a non seulement largement remporté les élections présidentielles aux États-Unis, remportant le vote populaire qu'il n'avait pas eu de son côté en 2016, mais aussi le Sénat et très certainement la Chambre des représentants. Le nouveau président s’arroge presque les pleins pouvoirs…Mais pourquoi Kamala Harris a-t-elle perdu si largement ? Joe Biden porte une grande part de responsabilité, ayant mis trop de temps à se retirer de la course, ce qui a empêché Harris d’être pleinement reconnue. Bien que le racisme et la misogynie à son encontre aient joué un rôle, sa campagne, moins percutante que celle de Donald Trump, n’a pas su mobiliser. Par ailleurs, les positions du gouvernement Biden sur la vente d’armes à Israël et l'inaction face à la guerre à Gaza ont démobilisé une partie de l’électorat démocrate, en particulier les jeunes.Ces facteurs, couplés à un contexte économique inflationniste, expliquent en partie la défaite démocrate et le retour triomphant de Donald Trump à la Maison Blanche.

