Trump / Harris : divergences de forme ou de fond ?

Mardi 5 novembre, les électeurs américains vont devoir décider qui de Kamala Harris ou de Donald Trump sera leur président(e) pour les 4 prochaines années. Quelles perspectives pour l’ordre international dans l’attente des résultats ?Bien que les styles de K. Harris et de D. Trump s'opposent, leurs positions sur certains dossiers de politique étrangère peuvent parfois se rejoindre. OTAN, Ukraine/Russie, guerre au Proche-Orient, rivalité entre Pékin et Washington sont tout autant de sujets sur lesquels on peut trouver des similarités entre les deux candidats. Cependant, il est évident que leurs approches diffèrent. La retenue de K. Harris s’oppose à la brutalité de D. Trump, et ces différences de méthodes influenceront le futur des relations des États-Unis avec leurs partenaires, leurs rivaux et plus largement le système multilatéral.Pascal Boniface revient dans cette vidéo sur les enjeux internationaux des élections américaines.

