Le clivage démocratie / dictature : mythe ou réalité ?

Entretien avec Thomas Hofnung, chef du service international de La Croix et ancien journaliste à Libération

Un récit médiatique et politique domine aujourd’hui l’analyse du champ des relations internationales : le monde serait divisé entre démocraties (promotrices des libertés individuelles, de l’économie de marché et de l’État de droit) et autocraties (terme regroupant pêle-mêle États forts, à partis uniques, dictatures, théocraties). L’opposition démocratie/dictature devient-elle le nouveau clivage géopolitique majeur ? La réalité n’est-elle pas plus complexe ?Thomas Hofnung, chef du service international de La Croix et ancien journaliste à Libération, a répondu à nos questions sur le thème : « Le clivage démocratie / dictature : mythe ou réalité ? » organisé dans le cadre des Géopolitiques de Nantes des 27 et 28 septembre 2024 :- Le clivage entre démocraties et dictatures est-il une réalité en géopolitique ?- Quelles sont les spécificités des démocraties en Afrique ? Le rejet de la France peut-il s'incarner dans un rejet de la démocratie ?- La Russie peut-elle tenir ses positions en Afrique sur le long terme ?Les Géopolitiques de Nantes sont organisées par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.