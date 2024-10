Coup de tonnerre dans les chancelleries occidentales le 2 mars 2022 : 17 États africains se sont abstenus lors du vote à l’ONU visant à condamner l’agression russe en Ukraine. Dans un ordre international en recomposition, les pays du continent africain se rapprochent de partenaires tels que la Russie ou la Chine, plus emprunts à une realpolitik et moins moralisateurs que les pays occidentaux. Longtemps soumis à des logiques de domination, le continent s'émancipe par ailleurs peut à peu de l'Occident et s'engagent sur des dossiers internationaux comme la crise au Proche-Orient. Le continent est-il arrivé à un moment de bascule ?Anne-Cécile Robert, journaliste et directrice adjointe du Monde diplomatique, a répondu à nos questions à l'occasion de sa participation au débat sur le thème "L’Afrique : le temps des bascules" organisé dans le cadre des Géopolitiques de Nantes des 27 et 28 septembre 2024 :- La relative indifférence des pays africains vis-à-vis de la guerre en Ukraine marque-t-elle une rupture inédite avec l’occident ?- L’Union africaine peut-elle être un tremplin de l’émancipation de l’Afrique sur la scène internationale ?- Le soutien de Biden à deux sièges permanents pour l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU et l’implication de l’Afrique du Sud pour faire juger Israël par la CIJ sont-ils le signal que l’Afrique bascule au premier plan à l’internationale ?Les Géopolitiques de Nantes sont organisées par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.

