Entre fractures et recompositions, quel nouvel ordre mondial ?

Entretien avec Gallagher Fenwick, éditorialiste de politique internationale

Conflits majeurs, guerre en Ukraine, situation à Gaza dont l’issue reste peu lisible, élections américaines aux résultats indéterminés, montée en puissance des BRICS dans un contexte de clivage entre l’Occident et le reste du monde, incertitudes concernant la Chine… Le monde, tel que nous le connaissons, semble de moins en moins régulé et de plus en plus interdépendant. Peut-on encore parler d’ordre mondial face aux désordres de plus en plus incontrôlés qui secouent la planète ?Gallagher Fenwick, éditorialiste de politique internationale avec des interventions régulières sur LCI et France Inter, a répondu à nos questions à l'occasion de sa participation au débat sur le thème "Entre fractures et recompositions, quel nouvel ordre mondial ?" organisé dans le cadre des Géopolitiques de Nantes des 27 et 28 septembre 2024 :- Alors que la plupart des gens s'accordent pour dire que toutes les vies se valent, comment expliquer la différence de sensibilité des individus, mais aussi des sociétés et des États, face aux différents conflits du monde ?- Face à l'effacement des blocs nés de la guerre froide, les relations entre États apparaissent plus fluides. Sommes-nous arrivés à une ère de non-alignement ?- Qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine ou à Gaza, les narratifs justifiant les actions de chaque acteur du conflit s'affrontent dans les médias. Comment faire le tri ?