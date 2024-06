Débat Trump – Biden : panique chez les démocrates

Ce jeudi 27 juin, Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés dans le premier débat présidentiel de la campagne 2024. Les échanges n'ont, sans surprise, pas brillé de pertinence ni de rigueur sur les questions de politique interne et de politique étrangère. Donald Trump a multiplié les accusations douteuses sur le président Biden : liens avec la Chine, liens avec la Russie et son attaque de l'Ukraine... De son côté, Joe Biden a rappelé les multiples procès de l'ancien président, bien que les plus grosses affaires seront traitées après l'élection. D'apparence faible et désorienté, Joe Biden manque de crédibilité et il est difficile de voir comment il pourra convaincre les électeurs. De quoi inquiéter le camp démocrate. Le scénario du scrutin américain de novembre 2024 se fait de moins en moins probable à la réélection du président sortant.Le point de vue de Pascal Boniface.

