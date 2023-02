Suite à l’impair de Make Sunsets, le Mexique en tête de la lutte contre la géo-ingénierie solaire ?

Interview Le point de vue de Marine de Guglielmo Weber

En décembre dernier, les opérations de géo-ingénierie solaire menées au Mexique par la start-up américaine Make Sunsets ont été médiatisées, suscitant de vives critiques de la part des milieux scientifiques et des ONG environnementales. Le gouvernement mexicain, qui n’avait pas été consulté au préalable, a immédiatement condamné ces opérations, et annoncé qu’elles seraient interdites sur son territoire. Le point avec Marine de Guglielmo Weber, chercheuse au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité de l’IRIS.Il s’agit d’opérations de géo-ingénierie solaire, qui consistent à diffuser des aérosols dans la stratosphère afin de réfléchir une partie du rayonnement solaire entrant. Il s’agit, en d’autres termes, de diminuer la température planétaire par la diffusion de particules réfléchissantes, ce afin de compenser le réchauffement climatique sans toucher à sa cause première, la quantité de dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère. Les recherches scientifiques dans le domaine sont encore très peu avancées. Les projets de géo-ingénierie solaire sont encore, pour la plupart, au stade de la modélisation numérique, et n’ont pas franchi le cap des expérimentations sur le terrain du fait de risques considérés comme trop élevés, et trop mal connus. Des incertitudes pèsent notamment sur les conséquences sanitaires des substances diffusées, sur les conséquences d’une réduction du rayonnement solaire sur la santé des écosystèmes, et sur l’éventuelle irréversibilité d’un déploiement de la géo-ingénierie solaire au regard du risque de « choc de terminaison » : le réchauffement brutal qui résulterait d’un arrêt des déploiements.C’est la raison pour laquelle le secteur était extrêmement surpris de voir une société commercialiser ces techniques de manière prématurée, ce sous la forme de « crédits de refroidissement » correspondant aux particules libérées dans l’air. En décembre dernier, la start-up américaine Make Sunsets a en effet annoncé avoir procédé à des opérations mineures d’injection d’aérosols dans la stratosphère par lancement de ballons, non pas sur le sol américain, mais au Mexique, sans consultation du gouvernement.Le 13 janvier, le gouvernement mexicain a réagi publiquement, tout d’abord en notifiant que les injections d’aérosols stratosphériques effectuées par Make Sunsets avaient été effectuées sans aucune autorisation ni consultation préalable. Il a en outre annoncé qu’il allait interdire toute expérimentation de géo-ingénierie solaire sur son territoire, au regard de l’absence d’accords internationaux sur le sujet, et en vertu de la nécessité de protéger les communautés locales et l’environnement. La géo-ingénierie solaire va ainsi faire l’objet d’une action coordonnée entre le ministère mexicain de l’Environnement et des Ressources naturelles, chargé de mettre en place une stratégie pour l’interdiction et/ou l’arrêt des pratiques, et le Conseil national pour la science et de la technologie, qui va étudier la littérature scientifique existante sur les techniques en développement pour en étudier les risques.Le Mexique est ainsi le premier État à annoncer une interdiction totale et explicite des expériences de géo-ingénierie solaire. Il est, plus globalement, l’un des premiers États à prendre publiquement position sur le sujet, un an après la décision prise, par les États-Unis, d’encourager et de coordonner la recherche en géo-ingénierie sur son territoire.En premier lieu, les opérations de Make Sunsets ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre suite à la réaction du Mexique. Cette affaire a plus largement mis en évidence le risque d’un déploiement unilatéral de la géo-ingénierie solaire, ce qui doit inciter les gouvernements à communiquer et à se positionner sur le sujet. C’est en ce sens que le Center for International Environmental Law a salué l’interdiction des expérimentations par le Mexique, et a invité tous les gouvernements à faire de même. Ainsi, l’impair commis par cette société pourrait relancer les discussions internationales sur d’éventuels encadrements et/ou restrictions des recherches sur le sujet, discussions avortées en 2019, lors du refus de la proposition, déposée auprès du programme des Nations unies pour l’environnement par la Suisse et neuf autres pays, d’évaluer les options de géo-ingénierie. Par ailleurs, la réaction du gouvernement mexicain est susceptible d’exercer un effet dissuasif sur d’autres sociétés qui seraient, elles aussi, tentées de profiter du vide juridique qui entoure la géo-ingénierie pour commercialiser de telles techniques.Le risque d’une intervention sur la stratosphère éprouve enfin le concept de souveraineté étatique, en tant qu’il s’agit d’une intervention sur un bien commun (commons-based geoengineering ou CBG). Les biens communs mondiaux, à l’instar de l’atmosphère et de la haute mer, ne sont que partiellement ou indirectement régis par le droit international, et ne font pas l’objet d’une réelle gouvernance démocratique. Ce point est d’autant plus problématique que toute modification du climat planétaire menace la sécurité nationale et la souveraineté territoriale de tous les États, incapables de protéger leur territoire des actions d’un autre État. Dans le cas précis des lancements de l’entreprise Make Sunsets, la question de la souveraineté étatique est encore plus brûlante, puisqu’il s’agit de technologies aspirant à avoir une portée planétaire, développées par une entreprise américaine, et déployées sur le territoire d’un autre État. La réaction du Mexique révèle ainsi toutes les tensions induites par les liens entre souveraineté étatique et sécurité climatique internationale, et manifeste une volonté de sécuriser un territoire national de plus en plus exposé aux déstabilisations anthropiques et délibérées de l’atmosphère.