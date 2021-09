Conquête spatiale : demain la guerre des étoiles ?

Isabelle Sourbès-Verger est géographe, directrice de recherche au CNRS. Elle répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes, organisées par l’IRIS et le lieu unique avec le soutien de Nantes métropole, les 24 et 25 septembre 2021 :- Quelles instances existent aujourd’hui pour assurer la gestion et la coordination de l’espace et notamment entre les initiatives privées et gouvernementales ?- Quel est aujourd’hui l’intérêt scientifique ou pratique des vols habités vers la Lune et Mars ? Feront-ils partie de la stratégie européenne ?- Ariane semble aujourd’hui dépassée, que prévoit l’Europe pour préserver son autonomie ?

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

