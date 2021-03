Parole aux lycéens : les défis des négociations climatiques

Retour en vidéo sur les exercices de simulation de négociations climatiques réalisés auprès de lycéens organisés par l'IRIS et Climates dans le cadre des Entretiens européens d'Enghien 2021

Dans le cadre des Entretiens européens d'Enghien qui se sont tenus le 6 mars 2021, l'IRIS et Climates avaient proposé à des lycéens de se mettre dans la peau de négociateurs de la COP 26 via des exercices de simulations. Retour en vidéo sur leurs impressions. Un grand merci aux élèves et aux équipes pédagogiques des lycées Louis Armand d'Eaubonne et Gérard de Nerval de Noisiel pour leur implication ! - En savoir plus sur les Entretiens européens d'Enghien :

