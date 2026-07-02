Syrie : une transition en question

Plus de quinze ans après le début de la guerre civile en Syrie, et la chute du régime Assad fin 2024, le pays reste confronté à de nombreux enjeux politiques, sécuritaires, économiques et sociaux. Les attaques israélo-américaines contre l’Iran et le Liban ont eu des répercussions sur l’ensemble de la région, notamment en Syrie, retardant les investissements étrangers indispensable à sa reconstruction, fragilisant ainsi davantage le pays. Ces tensions régionales affectent également sa situation sécuritaire qui reste fragile malgré une amélioration depuis les violences de 2025. Sur le plan politique, les élections législatives organisées en octobre 2025 ont marqué un tournant pour le pays mais elles soulèvent des interrogations sur la capacité des autorités syriennes à renforcer la souveraineté du pays, reconstruire des institutions solides et une société civile active. Dans ce contexte, quels sont les perspectives de reconstruction du pays et les principaux enjeux sécuritaires ? Quel état des lieux peut-on dresser de la situation politique et sociale en Syrie ? Le point avec Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, en charge du Programme Moyen-Orient/Afrique du Nord.

Quel est l’impact des attaques israélo-étatsuniennes contre l’Iran et le Liban pour la Syrie ?

Nous savons les effets déstabilisateurs de la guerre déclarée par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février pour toute la région. La Syrie qui tente difficilement de refonder des formes de stabilité politique et économique après presque 14 années de guerre civile subit elle aussi les conséquences de la situation induite. Certes, elle a été épargnée par les combats ou les bombardements, mais on peut aisément comprendre que dans cette situation de tensions et de déstabilisation les investissements directs étrangers (IDE) dont elle a un besoin vital ne lui parviennent que très insuffisamment. La Turquie et l’Arabie saoudite qui apparaissaient initialement comme les États les plus mobilisés pour aider à la reconstruction du pays montrent leurs limites : la première en raison de ses difficultés économiques intérieures, la seconde parce que les ambitieux et très onéreux projets de Mohamed Ben Salmane sont entravés par les conséquences du 28 février. Comme à son habitude, l’Union européenne est plus une spectatrice des événements qu’un acteur résolu et, dans le cas présent, semble plus préoccupée par la question des réfugiés syriens qui se trouvent sur son sol et qu’elle voudrait renvoyer dans leur pays que par la mise en place d’un plan d’aide effective et planifiée à la Syrie. La Chine, à ce stade, reste très prudente et ne tient visiblement pas à prendre quelque risque que ce soit en s’engageant plus avant aux côtés de Damas. Pour des raisons évidentes, liées à la guerre en Ukraine, la Russie n’est plus un acteur influent, même si elle est parvenue à pérenniser la présence de ses bases militaires sur le sol syrien, dossier pour elle essentiel. Quant aux États-Unis, Donald Trump dans un moment d’égarement mental a récemment proposé que les troupes d’Ahmed al-Charaa interviennent militairement au Liban pour régler son compte au Hezbollah… preuve supplémentaire de son abyssale méconnaissance de la situation régionale et des dynamiques politiques qui y prévalent.

Les conjonctures régionale et internationale sont donc mauvaises pour la Syrie qui voit les perspectives de sa reconstruction retardées alors que l’urgence de la situation nécessiterait au contraire d’en accélérer le rythme.

Les enjeux sécuritaires influencent directement les perspectives de reconstruction et de normalisation du pays. Où en est actuellement la question sécuritaire syrienne ?

Loin d’être stabilisée, elle s’est néanmoins améliorée. Les violences qui s’étaient déchaînées en mars 2025 contre des loyalistes du régime de Bachar al-Assad dans les régions côtières du pays puis s’étaient transformées en violences communautaires contre des membres de la communauté alaouite – environ 1500 civils tués –, puis en juillet de la même année, cette fois-ci contre des villages druzes ayant alors probablement fait plus de 1200 victimes et entraînées le déplacement de plus de 100 000 personnes ne se sont pas reproduites. En dépit d’accrochages sporadiques qui persistent, les violences n’ont plus le même degré d’intensité. Au mois de janvier 2026, des combats se sont cette fois cristallisés contre les quartiers kurdes d’Alep puis contre les régions du Nord-Est du pays, de facto en situation d’autonomie.

Le dernier sujet de préoccupation concernait l’éventuelle recrudescence des activités de Daech qui finalement ne s’est pas produite, en dépit de quelques opérations militaires favorisées par le retrait partiel des troupes étatsuniennes. Question afférente, celle des camps de prisonniers djihadistes sous contrôle kurde qui sont passés de manière organisée sous celui des troupes d’Ahmed al-Charaa, évitant ainsi leur fuite et leur éparpillement.

Si la situation sécuritaire n’est donc pas totalement stabilisée, elle s’est incontestablement améliorée. Pour autant, un sérieux point de tension persiste en raison de la politique israélienne : instrumentalisation d’une partie de la communauté druze pour créer des zones de tensions dans le sud du pays, bombardements aériens qui se poursuivent régulièrement sur le territoire syrien et élargissement de la zone occupée illégalement par l’armée de Tel-Aviv sur les contreforts du plateau du Golan se conjuguent comme autant de défis pour le pouvoir de Damas. On peut regretter que la soi-disant communauté internationale reste au demeurant quasi muette quant à ces entorses manifestes au droit international. Pour ces raisons, les facteurs de déstabilisation sont désormais plus géopolitiques que strictement confessionnels, même si des formes de « revanchardisme sunnite » n’ont pas disparu et peuvent créer des situations de tensions.

Cette réduction des facteurs de violence s’explique par la volonté affirmée et méthodique des nouvelles autorités politiques de reconstruire un appareil sécuritaire centralisé, attachant une importance particulière à l’institution militaire. Ainsi, de nombreuses mesures se sont conjuguées : intégration progressive des milices, réouverture d’écoles d’officiers et de sous-officiers dès l’été 2025, volonté de faire rentrer l’armée dans ses casernes, instauration d’une stricte discipline, concourent à la réalisation de l’objectif affiché, même si des facteurs de fragilité persistent indéniablement.

Ces tensions régionales interviennent dans un pays où la stabilité demeure précaire. Quel état des lieux peut-on dresser de la situation politique et sociale en Syrie ?

Des élections législatives ont été organisées le 5 octobre 2025, les premières depuis la chute de Bachar al-Assad. On peut d’ailleurs se demander si elles n’ont pas eu lieu trop rapidement pour une société atomisée par les épreuves endurées durant les années de guerre civile. Facteur aggravant, tous les partis politiques ont été interdits après la prise du pouvoir d’al-Charaa et on peut légitimement s’interroger sur la crédibilité d’élections organisées dans de telles conditions.

Le système électoral mis en œuvre est en outre d’une grande complexité, mais, pour aller à l’essentiel, les deux tiers des candidats ont été sélectionnés par des comités locaux nommés par une commission électorale composée par Ahmed al-Charaa. Le dernier tiers a été pour sa part directement désigné par ce dernier. C’est dans ces conditions singulières que 210 parlementaires ont été élus/désignés, au sein desquels seulement 4 % sont des femmes.

Ces nouveaux législateurs sont tous idéologiquement proches du pouvoir et ne seront guère enclins à s’opposer aux propositions et décisions de l’exécutif. En réalité, il semble bien que les tâches principales dans les mois et les années à venir soient de reconstruire les liens sociaux détruits par la guerre, de reconstituer une identité citoyenne, de mettre en œuvre une justice transitionnelle. Pour ce faire, le pouvoir doit s’appuyer sur les habitudes de solidarité encore vivaces au sein de la société syrienne et sur les forces vives – militants associatifs, intellectuels, entrepreneurs, etc. –, plutôt que de les maintenir dans une situation de marginalisation. C’est le triple mouvement de reconstruction d’un appareil étatique efficient, de reconstitution d’une société civile active et de préservation de la souveraineté du pays qui constituent les principaux défis du pouvoir. Nul ne sait s’il y parviendra.