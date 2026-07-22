L’Arabie saoudite, le royaume des ambitions | Expliquez-moi…

L’Arabie saoudite est aujourd’hui l’un des États les plus influents du Moyen-Orient. Plus grand pays de la région, puissance énergétique majeure et gardien des deux principaux lieux saints de l’islam, le royaume exerce une influence qui dépasse les frontières de la péninsule Arabique. Son poids économique, religieux et diplomatique en fait un acteur incontournable des grands dynamiques régionales et internationales.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Mohammed ben Salmane (MBS), le pays connaît une transformation sans précédent. Vision 2030, mégaprojets futuristes, réformes économiques et sociales visent à dessiner les contours d’une nouvelle Arabie saoudite.

Mais cette modernisation affichée se heurte à une réalité plus complexe. Système politique autoritaire, répression des opposants, recours massif à la peine de mort et assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 rappellent que les réformes ne s’accompagnent pas d’une libéralisation politique. Par ailleurs, des fragilités structurelles demeurent : dépendance à la rente pétrolière, défi de l’emploi pour la jeunesse, mégaprojets aux coûts exorbitants et tensions régionales persistantes.

Sur la scène internationale, l’Arabie saoudite redéfinit ses alliances. Longtemps fidèle à son partenaire américain, Riyad diversifie désormais ses partenariats vers la Chine, le Pakistan et la Turquie, tout en jouant la prudence vis-à-vis des BRICS. La guerre à Gaza et la confrontation avec l’Iran ont par ailleurs compliqué ses calculs diplomatiques, entravant la perspective d’une normalisation avec Israël.

Comment s’est construit cet État au cœur de la péninsule Arabique ? Quels sont les fondements de son système politique ? Comment Riyad prépare-t-il l’après-pétrole tout en affirmant ses ambitions géopolitiques ? Retour en cartes, photos et infographies sur un géant du Golfe dont les choix façonnent aujourd’hui l’équilibre du Moyen-Orient et au-delà.