Chine et États-Unis : divorce impossible

La Chine a longtemps été présentée comme la future première puissance économique mondiale, notamment grâce à sa forte capacité d’innovation dans les nouvelles technologies, susceptible de lui permettre de dépasser les États-Unis. Toutefois, elle est aujourd’hui confrontée à un déclin démographique qui pourrait freiner ses perspectives de croissance. À l’inverse, les États-Unis bénéficient d’une dynamique démographique plus favorable à leur économie, en partie grâce à l’immigration. D’autres facteurs pourraient également influencer l’évolution du rapport de force entre les deux puissances, tels que leurs capacités d’innovation, leur adaptation au changement climatique, leurs choix politiques ou encore leur influence régionale. Malgré les tensions, les économies chinoise et américaine restent fortement interdépendantes, ce qui rend plus probable un scénario de rivalité durable qu’un affrontement direct.

La Chine est-elle en mesure de dépasser la puissance américaine ? Comment les deux pays se préparent-ils aux conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire et la production agricole ? Les relations sino-américaines évoluent-elles vers une concurrence durable ou vers un affrontement direct ?

À l’occasion de la sortie du Déméter 2026, Jean-François Di Méglio, président du conseil d’orientation d’Asia Centre, répond à nos différentes questions :