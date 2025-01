Quelle géopolitique des matières premières dans un monde en crise ?

Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions relatives à la prospective énergétique et à l’économie des ressources naturelles (énergie et métaux) répond à nos questions à l'occasion de La Revue internationale et stratégique (RIS) n°136 sur le thème « Matières premières : rareté, rivalités, dépassement ».- Comment définir les matières premières ? En quoi façonnent-elles les relations internationales ?- Alors que les limites planétaires se font de plus en plus évidentes, comment les États peuvent-ils intégrer la rareté des matières premières à leur stratégie de puissance ?- Dans quelle mesure la rareté des matières premières est-elle une donnée indépassable ? Le progrès technique peut-il répondre à cet enjeu ? Se procurer la RIS 136 Se procurer la RIS : https://www.iris-france-boutique.org/ris-la-revue-internationale-et-strategique/357-ris-136-hiver-2024.html

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies