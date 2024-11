En Amérique latine, des tensions diplomatiques inédites

La géopolitique de l’Amérique latine est à l’heure actuelle en plein chamboulement. La rupture entre le Venezuela de Nicolas Maduro et le Brésil de Luiz Inácio Lula da Silva et la Colombie de Gustavo Patro, née à la suite de la réélection contestée de ce premier, creuse un fossé entre les gouvernements de gauche américains, mais aussi entre le Brésil et la Russie, proche du Venezuela. En parallèle, les gouvernements de droite du continent, notamment l’Argentine, et probablement prochainement l’Équateur, renouent avec les États-Unis dont l’élection présidentielle imminente a également le potentiel de rebattre les cartes dans l’équilibre régional.

