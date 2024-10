Élection présidentielle aux États-Unis – Cartes et infographies pour comprendre le scrutin

À moins d’une semaine des élections américaines, l’IRIS vous propose un ensemble de cartes et d’infographies replaçant le contexte et la géographie des résultats de l’élection de 2020 qui avait opposé le président républicain sortant Donald Trump à l’actuel président démocrate Joe Biden.Puis, dans la perspective des élections du 5 novembre prochain qui opposent Donald Trump à Kamala Harris, une carte met en exergue les sondages en date du 30 octobre 2024 dans plusieurs États américains, et une infographie retrace les résultats des dernières élections et présente les sondages pour celle à venir dans les swing states, ou États pivots, dont le basculement dans un camp ou dans l’autre changera le cours de l’élection, et déterminera l’orientation politique des États-Unis pour les quatre années à venir.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

