Vers la Troisième Guerre mondiale ?

Après avoir déjà envoyé 1 500 soldats, la Corée du Nord a annoncé l'envoi d'une dizaine de milliers de soldats supplémentaires en Russie. Pour la première fois dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, un pays ne soutient pas seulement un partenaire avec des armes et du matériel, mais également en envoyant des soldats, ce qui fait de la Corée du Nord un cobelligérant de la Russie.V. Zelensky a, de son côté, sollicité l'attention de ses alliés, craignant les débuts d'une "Troisième Guerre mondiale". Le soutien nord-coréen donne un avantage à la Russie alors que les pays occidentaux n'enverront pas de soldats en Ukraine. Cela pourrait, comme l'a sous-entendu Volodymyr Zelensky, inciter l'Ukraine à développer un programme nucléaire, pour tenter une dissuasion face à la Russie et la Corée du Nord, toutes deux détenant l'arme nucléaire. Mais en-a-t-elle les moyens ?Cette actualité aura de nombreux impacts géopolitiques alors que s'ouvre le sommet des BRICS en Russie où V. Poutine risque de recevoir des leaders agacés de ce nouveau rapprochement avec la Corée du Nord, notamment le président chinois Xi Jinping, face à une situation qui pourrait renforcer le poids stratégique des États-Unis en Asie face à la Corée du Nord et aux côtés du Japon et de la Corée du Sud.Le renforcement évident des capacités opérationnelles russes ne signe pas le début d'une Troisième Guerre mondiale, mais constitue une amplification de la guerre.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

