Depuis bientôt mille jours a lieu la guerre en Ukraine. Pour Vladimir Poutine, l'enjeu est également interne, puisque la société russe doit subir en conséquence le deuil des nombreux soldats tombés au combat, les sanctions occidentales, et depuis peu, l'invasion du territoire nationale dans la région de Koursk. Jusqu'où peut tenir son régime ?Clémentine Fauconnier, spécialiste de la vie politique intérieure russe, maîtresse de conférences à l’Université de Haute-Alsace et chercheuse au sein du laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE), a répondu à nos questions sur le thème : « Russie de Poutine : la guerre jusqu’où ? » organisé dans le cadre des Géopolitiques de Nantes des 27 et 28 septembre 2024 :- Rébellion de Prigojine, mort de Navalny, attentat terroriste à Moscou, invasion ukrainienne à Koursk : comment le régime russe est-il parvenu à faire de ces évènements des non évènements ?- La mobilisation partielle a-t-elle fait vaciller le régime de Poutine ?- Reste-t-il aujourd'hui en Russie des voix pour critiquer la guerre et s'opposer à Vladimir Poutine ?Les Géopolitiques de Nantes sont organisées par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole. Vidéo tournée le 27/09/2024

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

