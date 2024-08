Après une journée de négociations à Doha, les discussions se prolongent pour tenter d'éviter une escalade des conflits au Proche-Orient et espérer un cessez-le-feu à Gaza. La situation reste critique et les négociations difficiles après les frappes israéliennes à Beyrouth et l'assassinat du chef du Hamas Ismaël Haniyeh à Téhéran. Pendant ce temps, la situation humanitaire à Gaza continue à se détériorer, les critiques verbales des pays occidentaux peinent à se traduire en actions concrètes.

