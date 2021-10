Conflit israélo-palestinien : une paix impossible ?

Dominique Vidal est journaliste et essayiste. Il a écrit une trentaine de livres, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Il répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes, organisées par l’IRIS et le lieu unique avec le soutien de Nantes métropole, les 24 et 25 septembre 2021 :- Une solution à deux États est-elle encore envisageable ?- Observe-t-on une évolution sur la résolution du conflit entre les anciennes et les nouvelles générations d’israéliens et de palestiniens ?- Quel effet a eu la série de reconnaissances de l’État d’Israël par des gouvernements comme ceux du Maroc ou du Soudan sur les dynamiques du conflit ?

