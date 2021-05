Joe Biden et le Moyen-Orient : infléchissements, ruptures ou effets d’annonces ?

Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Proche et Moyen-Orient, monde méditerranéen, autour de Amélie Myriam Chelly, sociologue, chargée d’enseignement en relations internationales à Institut pratique du journalisme de Paris Dauphine, Philip Golub, professeur de relations internationales à l’Université américaine de Paris, et Dominique Vidal, journaliste et historien. Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.