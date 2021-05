Manip, Infox, Infodémie : quelles sont les fake news de 2021 ?

François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage "Fake News : manip, infox, et infodémie en 2021" :- Dans votre ouvrage, vous mentionnez le phénomène d’infodémie. Que signifie ce terme ? À quel moment a-t-on basculé dans cette infodémie ?- Que révèlent les fake news sur l’état de la communication et de l’information en 2021 ? Comment peut-on expliquer une expansion aussi rapide ces dernières années ?- En 2020 et 2021, le monde a été rythmé par le Covid-19. En quoi l’infodémie de cette pandémie mondiale a-t-elle impacté les relations internationales ?