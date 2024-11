Changements climatiques et gestion de l’eau : quelle approche européenne ?

Darío Salinas Palacios, chercheur associé à l’IFG (Institut Français de Géopolitique) et responsable de la division Eau, environnement et climat chez Cassini, répond à nos questions sur la gestion de l'eau dans le contexte des réchauffement climatiques au sein de l'Union européenne à l'occasion de la sortie de la note « Les enjeux sécuritaires du stress hydrique en Europe du Sud » par Eléonore Duffau, Mathilde Jourde et Martin Collet.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies