Les enjeux de sécurité du réseau de transport électrique européen

Avec Angélique Palle, géographe et chercheuse associée à l'Institut national du service public (INSP).

L’électricité est une composante vitale du mode d’organisation de nos sociétés : l’ensemble de l’économie mondialisée et des modes de communication en dépendent, notamment du fait de l’électrification des usages et le développement du secteur numérique. La protection des réseaux d’infrastructures qui assurent sa production et distribution est donc fondamentale pour prévenir les risques que lui font courir les conflits armés, évènements climatiques extrêmes, attaques cyber et sabotages.Au niveau européen, les États collaborent afin de renforcer pour prévenir ces risques et s’adapter à leurs conséquences, à travers des normes communes et partages d’informations, y compris avec des pays hors-UE. La gestion de ces enjeux de sécurité se fait à différents échelons : européen (sécurité cyber, sécurité des mécanismes de marché), infrarégionale (sécurité des flux) et nationale (sécurité physique des infrastructures).L’Europe est également amenée à tirer les leçons de l’adaptation de l’Ukraine face aux cyberattaques et au ciblage intensif des infrastructures électriques que lui fait subir la Russie. Kyiv fonde en effet sa résilience électrique sur une grande flexibilité d’opération du réseau, le développement d’infrastructures mobiles de pointe et la conservation d’une capacité d’intervention manuelle rustique par les équipes sur le terrain.Dans cette vidéo, Angélique Palle, géographe et chercheuse associée à l'Institut national du service public (INSP), répond à nos questions à l'occasion de la sortie du rapport n°19 intitulé "Le réseau de transport électrique européen et ses enjeux de sécurité" de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques :- Quels sont les facteurs de vulnérabilité du réseau électrique européen ?- Comment et à quel niveau faut-il gérer la résilience du réseau électrique européen ?- En quoi le système électrique constitue-t-il un enjeu fondamental du conflit russo-ukrainien ?Pour aller plus loin :➡️ L'Observatoire de la sécurité et des flux des matières énergétiques